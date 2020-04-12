Александр РЫБКА: «В Динамо дарили футболку, в Шахтере — конверт с деньгами»

33-летний экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» Александр Рыбка, ныне защищающий цвета азербайджанского «Сабаила», рассказал, как отличались поздравления с днем рождения в киевском и донецком клубах.
— Как раньше поздравляли именинников в Динамо и Шахтере?
— В «Динамо» дарили игровую футболку с автографами всех футболистов. В «Шахтере» — конверт с деньгами.
— Вам приходилось когда-то выходить на поле в день рождения, 10-го апреля?
— Если бы не карантин, как раз на 10-е апреля выпадал матч «Сабаила» в чемпионате. Были ли раньше матчи в день рождения, не вспоминал даже. Кажется, как-то раз было дело. С «Динамо» играли против «Зари» в Киеве. Сыграли 2:2, а потом вечером я пригласил партнеров посидеть отметить в ресторан.
Источник — zbirna.com
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Это в Динамо нищеброды по-жизни. Плять дарить футболки которыми моют в туалетах - это сверх мечтаний любого игрока. Зарплату тоже выдают футболками и трусами??
— В «Динамо» дарили ПОДСРАЧНИКИ от всех футболистов. В кабинете у Суркиса именинник обязан был помыть полы и вынести пепельницу с окурками
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