Александр РЫБКА: «В Динамо дарили футболку, в Шахтере — конверт с деньгами»

Украинский вратарь вспомнил, чем отличались поздравления с днем рождения в клубах

  • 12.04.2020 17:29
  • 1575 просмотров
  • 4 комментария
Александр РЫБКА: «В Динамо дарили футболку, в Шахтере — конверт с деньгами»
© Fanatik. Александр Рыбка

33-летний экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» Александр Рыбка, ныне защищающий цвета азербайджанского «Сабаила», рассказал, как отличались поздравления с днем рождения в киевском и донецком клубах.

— Как раньше поздравляли именинников в Динамо и Шахтере?
— В «Динамо» дарили игровую футболку с автографами всех футболистов. В «Шахтере» — конверт с деньгами.

— Вам приходилось когда-то выходить на поле в день рождения, 10-го апреля?
— Если бы не карантин, как раз на 10-е апреля выпадал матч «Сабаила» в чемпионате. Были ли раньше матчи в день рождения, не вспоминал даже. Кажется, как-то раз было дело. С «Динамо» играли против «Зари» в Киеве. Сыграли 2:2, а потом вечером я пригласил партнеров посидеть отметить в ресторан.

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Источник — zbirna.com

(9 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.04.2020 18:46
    -1
    JulikoB, 12.04.2020 18:04
    Шахтере — конверт с деньгами и упаковку с допингом.
    Шахта умела достойно благодарить именинников.
    Это в Динамо нищеброды по-жизни. Плять дарить футболки которыми моют в туалетах - это сверх мечтаний любого игрока. Зарплату тоже выдают футболками и трусами??
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    Zport.
      Zport., 12.04.2020 18:14
    -1
    Судя по всему, в конверте были не деньги и порошок.
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    JulikoB
    online
      JulikoB, 12.04.2020 18:04
    -1
    Шахтере — конверт с деньгами и упаковку с допингом.
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 12.04.2020 17:44
    -8
    — Как раньше поздравляли именинников в Динамо?
    — В «Динамо» дарили ПОДСРАЧНИКИ от всех футболистов. В кабинете у Суркиса именинник обязан был помыть полы и вынести пепельницу с окурками
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