Александр РЫБКА: «В Динамо дарили футболку, в Шахтере — конверт с деньгами»

33-летний экс-вратарь «Динамо» и «Шахтера» Александр Рыбка, ныне защищающий цвета азербайджанского «Сабаила», рассказал, как отличались поздравления с днем рождения в киевском и донецком клубах.

— Как раньше поздравляли именинников в Динамо и Шахтере?

— В «Динамо» дарили игровую футболку с автографами всех футболистов. В «Шахтере» — конверт с деньгами.

— Вам приходилось когда-то выходить на поле в день рождения, 10-го апреля?

— Если бы не карантин, как раз на 10-е апреля выпадал матч «Сабаила» в чемпионате. Были ли раньше матчи в день рождения, не вспоминал даже. Кажется, как-то раз было дело. С «Динамо» играли против «Зари» в Киеве. Сыграли 2:2, а потом вечером я пригласил партнеров посидеть отметить в ресторан.