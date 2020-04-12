Стаховский рассказал, какую пенсию будет получать от ATP

Сумма очень приятная

  • 12.04.2020 20:30
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Стаховский рассказал, какую пенсию будет получать от ATP
© Instagram. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как ATP поддерживает теннисистов, которые вышли на пенсию.

«У меня будет пенсия ATP. С 49 лет до 69. Чтобы не наврать, это будет что-то в районе 400-450 тысяч, какие-то еще проценты. Если все не обвалится. Где-то 3-4 тысячи долларов пенсии в месяц я должен получать. 

Хотя я «пролетел»: в мой период работы в Совете игроков ATP мы подняли выплаты с 10 тысяч долларов до, по-моему, $65-70 тысяч в год.

Критерий такой: ты должен сыграть в основной сетке 7 турниров категории ATP», – сказал Стаховский.

Ранее Стаховский с красавицей женой принял вызов экс-первой ракетки мира.

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Источник — Бегущий банкир

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