Стаховский рассказал, какую пенсию будет получать от ATP

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал, как ATP поддерживает теннисистов, которые вышли на пенсию.
«У меня будет пенсия ATP. С 49 лет до 69. Чтобы не наврать, это будет что-то в районе 400-450 тысяч, какие-то еще проценты. Если все не обвалится. Где-то 3-4 тысячи долларов пенсии в месяц я должен получать.
Хотя я «пролетел»: в мой период работы в Совете игроков ATP мы подняли выплаты с 10 тысяч долларов до, по-моему, $65-70 тысяч в год.
Критерий такой: ты должен сыграть в основной сетке 7 турниров категории ATP», – сказал Стаховский.
Ранее Стаховский с красавицей женой принял вызов экс-первой ракетки мира.
Источник — Бегущий банкир
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