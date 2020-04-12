Стаховский с красавицей женой принял вызов экс-первой ракетки мира

Семейная пара выполнила 100 ударов с лета, не прерывая розыгрыш

  • 12.04.2020 15:17
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Стаховский с красавицей женой принял вызов экс-первой ракетки мира
© Инстаграм Сергея Стаховского

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский выполнил челлендж от экс-первой ракетки мира Энди Маррея.

Стаховский вместе с женой Анфисой выполнил 100 ударов с лета, не прерывая при этом розыгрыш.

Отметим, что Маррей также выполнил этот челлендж вместе с женой Ким, передав эстафету всему теннисному сообществу.

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Источник — Instagram

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