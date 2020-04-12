Стаховский с красавицей женой принял вызов экс-первой ракетки мира

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский выполнил челлендж от экс-первой ракетки мира Энди Маррея.
Стаховский вместе с женой Анфисой выполнил 100 ударов с лета, не прерывая при этом розыгрыш.
Отметим, что Маррей также выполнил этот челлендж вместе с женой Ким, передав эстафету всему теннисному сообществу.
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