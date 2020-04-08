Стаховскому предлагали «слить» матч на Australian Open

Украинский теннисист мог получить 100 тысяч долларов

  • 08.04.2020 14:16
  • 103 просмотра
  • 1 комментарий
Стаховскому предлагали «слить» матч на Australian Open
© ATP. Сергей Стаховский

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о договорных матчах в теннисе:

- Думаю, сейчас договорных матчей стало намного меньше. С 2010 по 2015 годы их было просто катастрофически много, но теперь стало меньше. Сейчас намного больше денег, а крупные букмекерские конторы занижают лимиты, и те суммы, которые предлагают игрокам, уже не настолько привлекательны.

- Тебе предлагали «слить» матч?
– Днепропетровск. У нас проводился челленджер – большой, классный турнир. Я был молодой, годом ранее играл в четвертьфинале. Приезжаю и мне звонит номер. Предлагают 20 тысяч евро, чтобы я проиграл в первом поединке, а у меня был матч против первой ракетки мира в паре.

И вот я сижу на матче, проиграл 7:6 первый сет, хотя вел на тай-брейке, и думаю: «Блин, проигрываю за 600 долларов». Вот это меня бесит больше всего, что закрадываются такие мысли.

Второй раз был на Australian Open. Ко мне подходит бывший теннисист и предлагает 100 тысяч долларов, чтобы я проиграл в первом круге Арно Клеману. Их было двое, еще один теннисист, ну, и за ними стоят «инвесторы» – бандюки.

Я проигрываю в пятисетовом матче, выигрывая 2:1, и, когда ухожу из корта, думаю, что если бы он сейчас стоял рядом, я бы просто убил его ракеткой. Ты играешь матч, проигрываешь, и в голове крутятся деньги, пытаешься это отогнать.

После матча я пошел в TIU (организация, которая следит за честной игрой в теннисе – прим.), она как раз недавно была создана. Все рассказал, а они спрашивают, кто это был.

Я отвечаю: «Подождите, вы готовы защитить мою семью? Потому что он – это пешка, люди, которые стоят за ним – опасные, а у меня вся семья в Украине». Они сказали, что ничего не могут гарантировать, и я попрощался – моя семья не в Европе, а в Украине, где все немножко по-другому».

Ранее Стаховский рассказал о своем отношении к допингу.

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Источник — Отдушивдушу

(1 голос)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 08.04.2020 14:24
    0
    да, всё так и было, я уверен
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 08.04.2020 14:24
    0
    да, всё так и было, я уверен
    Ссылка
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