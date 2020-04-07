Сергей СТАХОВСКИЙ: «Допинг за тебя не выигрывает»

Украинский теннисист поделился мнением об употреблении запрещенных препаратов

  • 07.04.2020 17:04
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Допинг за тебя не выигрывает»
© ATP. Сергей Стаховский

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский поделился мнением о применении допинга среди спортсменов.

- Знаешь, сколько любителей сейчас принимают допинг?
- Дофига. Мы говорим о допинге, как о чем-то сумасшедшем. Допинг, по факту, помогает быстрее восстанавливаться. Помогает мышечному росту — в зависимости от того, что ты берешь. Но он не выигрывает за тебя, не приносит результат.

Он тебе помогает, дает выиграть полшага, если все одинаковые. Это та разница, которая имеет значение. Мне всегда было легче тренироваться на час больше и думать, что это мне поможет больше, чем какая-то таблетка.

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Источник — YouTube

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