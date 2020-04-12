Из-за коронавируса ФИФА может открыть третье трансферное окно в году

ФИФА может открыть третье трансферное окно для переходов футболистов из-за пандемии COVID-19. Международная федерация хочет принять гибкие решения в ​​отношении сроков трансферных окон.

Джеймс Китчинг, один из директоров ФИФА, на немецком канале ARD Sportschau сказал: «Мы сможем увидеть открытие третьего трансферного окна».

ФИФА хочет адаптировать периоды трансферных окон в футбольном календаре. Их вполне могут перенести, если прерванный сейчас сезон продлится дольше, чем ожидалось. Ныне существует два трансферных периода: один летом, другой зимой.

См. также: Решение ФИФА: контракты должны быть продлены, трансферные окна сдвинуты