Из-за коронавируса ФИФА может открыть третье трансферное окно в году

Окна могут перенести, если прерванный сезон продлится дольше, чем ожидалось

  • 12.04.2020 19:59
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Из-за коронавируса ФИФА может открыть третье трансферное окно в году
© FIFA

ФИФА может открыть третье трансферное окно для переходов футболистов из-за пандемии COVID-19. Международная федерация хочет принять гибкие решения в ​​отношении сроков трансферных окон.

Джеймс Китчинг, один из директоров ФИФА, на немецком канале ARD Sportschau сказал: «Мы сможем увидеть открытие третьего трансферного окна».

ФИФА хочет адаптировать периоды трансферных окон в футбольном календаре. Их вполне могут перенести, если прерванный сейчас сезон продлится дольше, чем ожидалось. Ныне существует два трансферных периода: один летом, другой зимой.

См. также: Решение ФИФА: контракты должны быть продлены, трансферные окна сдвинуты

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Источник — L'Equipe

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