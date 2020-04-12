27 лет назад Пит Сампрас дебютировал в статусе первой ракетки мира

12 апреля 1993 года американский теннисист греческого происхождения Пит Сампрас впервые возглавил мировой рейтинг, сместив своего соотечественника Джима Курье.

С тех пор Сампрас с перерывами пробыл на вершине в общей сложности 286 недель. Лишь в 2012 году этот рекорд смог побить Роджер Федерер.

Отметим, что на счету Сампраса 14 выигранных турниров Большого Шлема, больше только у Федерера, Надаля и Джоковича.

До сих пор ни один теннисист не смог побить главное достижение Пита Сампраса: американец шесть лет подряд завершил сезон на первом месте мирового рейтинга.

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