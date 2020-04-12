27 лет назад Пит Сампрас дебютировал в статусе первой ракетки мира

Американец был одной из главных звезд 90-х

  • 12.04.2020 18:02
  • 208 просмотров
  • 1 комментарий
27 лет назад Пит Сампрас дебютировал в статусе первой ракетки мира
© ATP. Пит Сампрас

12 апреля 1993 года американский теннисист греческого происхождения Пит Сампрас впервые возглавил мировой рейтинг, сместив своего соотечественника Джима Курье. 

С тех пор Сампрас с перерывами пробыл на вершине в общей сложности 286 недель. Лишь в 2012 году этот рекорд смог побить Роджер Федерер.

Отметим, что на счету Сампраса 14 выигранных турниров Большого Шлема, больше только у Федерера, Надаля и Джоковича.

До сих пор ни один теннисист не смог побить главное достижение Пита Сампраса: американец шесть лет подряд завершил сезон на первом месте мирового рейтинга. 

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Источник — ATP Tour

(2 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
      Yura Юрий, 12.04.2020 18:42
    0
    Из за него и стал смотреть теннис в детстве, его зарубы с Агасси, и Чангом.. Что восхищало, его абсолютно (с виду) спокойствие, в ответственные моменты .
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 12.04.2020 18:42
    0
    Из за него и стал смотреть теннис в детстве, его зарубы с Агасси, и Чангом.. Что восхищало, его абсолютно (с виду) спокойствие, в ответственные моменты .
    Ссылка
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