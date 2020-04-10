Федерер возглавил рейтинг самых влиятельных людей в теннисе

Известное французское издание L’Equipe опубликовало рейтинг 10 самых влиятельных людей в мире тенниса. Первое место отдали Роджеру Федереру.
Топ-10 самых влиятельных людей в теннисе:
1. Роджер Федерер (Швейцария)
2. Серена Уильямс (США)
3. Новак Джокович (Сербия)
4. Рафаэль Надаль (Испания)
5. Крейг Тайли (Директор Australian Open)
6. Билли Джин Кинг (США)
7. Агенты
8. Андреа Гаунденци (глава ATP)
9. Стив Саймон (глава WTA)
10. Стейси Алластер (глава USTA).
Ранее Федерер пообещал продолжить карьеру в 2021 году.
Источник — L`Equipe
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