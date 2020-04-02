Федерер пообещал продолжить карьеру в 2021 году

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил о том, что не планирует завершать карьеру и в 2021 году выступит на травяном турнире в Галле:

«Мы переживаем трудные времена, тем не менее, после них мы станем только сильнее. Уже сегодня я в предвкушении от возвращения в Галле в 2021 году. Все происходящее только заставляет нас ценить наш спорт еще больше в такие-то времена».

Напомним, в 2020 году Уимблдон и весь травяной сезон не состоится из-за коронавируса.