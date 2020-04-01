Травяной сезон полностью отменен. Тенниса не будет до 13 июля

Ранее организаторы Уимблдона заявили о том, что легендарный травяной турнир в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса.

Теперь же ATP и WTA выпустили совместное объявление, в котором сообщили о том, что все травяные турниры, которые должны были пройти до Уимблдона, также отменены.

Таким образом, теннисные соревнования высочайшего уровня будут возобновлены не раньше 13 июля.