Смолевичи – Шахтер Солигорск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 12-го апреля, состоится поединок четвертого тура Высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором встретятся «Смолевичи» и «Шахтер» Солигорск. Матч пройдет в Смолевичах на стадионе «Озерный», начало – в 17:00 по киевскому времени.
Смолевичи – Шахтер Солигорск. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
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Источник — #FootballHub
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