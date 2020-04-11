Дебютант Высшел лиги «Смолевичи» в четвертом туре чемпионата Беларуси принимает один из топовых клубов страны, «Шахтер». Встреча состоится на стадионе «Озерный» в 17:00 по Киеву.

«Смолевичи» недавно существуют в качестве профессионального клуба. «Смолевичи» были основаны в 2019-м году, но за это время уже второй раз будут играть в Высшей лиге. В первый раз команда вышла в 2017-м году, но спустя год опустилась в Первую лигу. В прошлом сезона команда заняла второе место в первом дивизионе и вновь вышла в элиту беларусского футбола.

Старт чемпионата для команды был крайне успешным. «Смолевичи» сенсационно отобрали очки у чемпиона - «Динамо-Брест» (1:1), но далее были два поражения от «Витебска» и «Ислочи». Как итог, сейчас команда занимает одно из последних мест в турнирной таблице.

Солигорский «Шахтер» не совсем удачно стартовал в новом сезоне. Команда Юрия Вернидуба уступила в Суперкубке страны, но далее вышла в полуфинал Кубка Беларуси.

В чемпионате «Шахтер» по разу победил, уступил и сыграл вничью. В данный момент солигорский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице. В последнем матче в рамках полуфинала Кубка «Шахтер» проиграл брестскому «Динамо» со счетом 0:2.

Несмотря на рваный старт в чемпионате, «Шахтер» является фаворитом этого противостояния. Команда Юрия Вернидуба сильнее и по составу и по уровню игры. Хотя «Смолевичи» и продемонстрировали, что могут давать бой грандам, но с «Шахтером» будет сложно.

Ориентировочные составы:

«Смолевичи»: Фильцов, Верас, Ращеня, Вакулич, Жевнеров, Котов, Макаров, Александрович, Бутаревич, Турик, Мухамедов.

«Шахтер»: Чесновский, Бурко, Бегунов, Политевич, Матвейчик, Кендыш, Подстрелов, Селява, Иванович, Лисакович, Бодул.

12 апреля, воскресенье