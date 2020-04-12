ХУДЖАМОВ: «Отпустите Бутко. Зачем пополнять кладбище похороненных талантов»

Вратарю не нравится трансферная политика «Шахтера»

  • 12.04.2020 11:59
  • 936 просмотров
  • 2 комментария
ХУДЖАМОВ: «Отпустите Бутко. Зачем пополнять кладбище похороненных талантов»
© dynamo.kiev.ua. Рустам Худжамов

Бывший голкипер «Шахтера» и национальной сборной Украины Рустам Худжамов не понимает, почему донецкий клуб пытается удержать всех своих воспитанников, а не продает их.

«Насколько я знаю, 15 на 15 не планируют играть в футбол, расширять поляну тоже. Если у тебя есть свой воспитанник, который не играет, работает академия, то для тех, кто в ней сидит, какая перспектива? Они идут куда? В первую команду, скорее всего, они не попадут. Так продайте его.

Есть три лучшие академии, которые продают своих игроков: «Динамо» Загреб, «Бенфика» и «Аякс». Это три самые успешные школы Европы, так станьте четвертой – что «Динамо», что «Шахтер».

Возьмем Богдана Бутко. Я с ним играл, фантастический правый защитник. Не играет человек полгода-год – отпустите его. У меня была такая же ситуация. Заработайте деньги, зачем вы его мучаете. Зачем пополнять это кладбище похороненных талантов.

Ты держишь в команде 35 людей, а на поле одновременно могут тренироваться 22. Что делать этим 13, где находить мотивацию? Ты получил деньги, но их более приятно зарабатывать. Могу это говорить как человек, который 3 года просто получал деньги. Я выползал с тренировок, чтобы было ощущение, что я заработал деньги», - сказал Худжамов.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 12.04.2020 12:18
    -1
    Все верно говорит в целом
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    AK_228
    online
      AK_228, 12.04.2020 12:15
    -1
    Все верно говорит в целом
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