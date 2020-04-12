Агент: «Интерес Ромы к Коваленко? Мы не вели с ними переговоров»

Однако итальянские клубы все-таки следят за ситуацией вокруг контракта полузащитника

  • 12.04.2020 10:37
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  • 1 комментарий
Агент: «Интерес Ромы к Коваленко? Мы не вели с ними переговоров»
© ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Агент Сергей Серебренников, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Виктора Коваленко, прокомментировал информацию о настойчивом интересе «Ромы» к его клиенту.

«Коваленко – это полузащитник, за которым следят многие клубы, в том числе и итальянские. Интерес со стороны «Ромы»? Мы не вели с ними переговоров», - заявил Серебренников.

Напомним, контракт Виктора Коваленко с «Шахтером» рассчитан до 30 июня.

Ранее сам футболист заявил, что считает информацию об интересе к нему со стороны «Ромы» неправдивой.

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.04.2020 10:44
    -2
    Я желаю Вите найти свой клуб.
    Очень жаль что он не пошел по стопам Зинченко.
    Надеюсь он найдет себя.
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