Агент: «Интерес Ромы к Коваленко? Мы не вели с ними переговоров»

Агент Сергей Серебренников, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Виктора Коваленко, прокомментировал информацию о настойчивом интересе «Ромы» к его клиенту.

«Коваленко – это полузащитник, за которым следят многие клубы, в том числе и итальянские. Интерес со стороны «Ромы»? Мы не вели с ними переговоров», - заявил Серебренников.

Напомним, контракт Виктора Коваленко с «Шахтером» рассчитан до 30 июня.

Ранее сам футболист заявил, что считает информацию об интересе к нему со стороны «Ромы» неправдивой.