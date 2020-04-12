Агент: «Интерес Ромы к Коваленко? Мы не вели с ними переговоров»

Агент Сергей Серебренников, представляющий интересы хавбека «Шахтера» Виктора Коваленко, прокомментировал информацию о настойчивом интересе «Ромы» к его клиенту.
«Коваленко – это полузащитник, за которым следят многие клубы, в том числе и итальянские. Интерес со стороны «Ромы»? Мы не вели с ними переговоров», - заявил Серебренников.
Напомним, контракт Виктора Коваленко с «Шахтером» рассчитан до 30 июня.
Ранее сам футболист заявил, что считает информацию об интересе к нему со стороны «Ромы» неправдивой.
Источник — Twitter
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Очень жаль что он не пошел по стопам Зинченко.
Надеюсь он найдет себя.
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