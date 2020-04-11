Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Сильно сомневаюсь, что Икарди вернется в Интер»

Нынешний сезон Мауро Икарди проводит на правах аренды в ПСЖ. У парижан есть право выкупа форварда за 70 миллионов евро.

При этом сам Икарди не хочет оставаться в ПСЖ и планирует вернуться в Италию.

Однако вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти дал понять, что скандальный форвард теперь нежеланный гость в клубе:

«Прямо сейчас нет смысла говорить о трансферах, ведь самое главное – это здоровье.

Я не знаю, вернётся ли Икарди в «Интер», но я в этом сильно сомневаюсь. У нас будет время об этом подумать.

Лаутаро Мартинес счастлив в «Интере», он идентифицирует себя с клубом. Мы верим в него и видим его будущее здесь».

Ранее сообщалось о том, что Икарди может перейти в «Милан».