Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Сильно сомневаюсь, что Икарди вернется в Интер»

Нынешний сезон Мауро Икарди проводит на правах аренды в ПСЖ. У парижан есть право выкупа форварда за 70 миллионов евро.
При этом сам Икарди не хочет оставаться в ПСЖ и планирует вернуться в Италию.
Однако вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти дал понять, что скандальный форвард теперь нежеланный гость в клубе:
«Прямо сейчас нет смысла говорить о трансферах, ведь самое главное – это здоровье.
Я не знаю, вернётся ли Икарди в «Интер», но я в этом сильно сомневаюсь. У нас будет время об этом подумать.
Лаутаро Мартинес счастлив в «Интере», он идентифицирует себя с клубом. Мы верим в него и видим его будущее здесь».
Ранее сообщалось о том, что Икарди может перейти в «Милан».
Источник — ESPN
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