Икарди покинет ПСЖ в конце сезона. Он хочет вернуться в Италию

Нынешний сезон Мауро Икарди проводит на правах аренды в ПСЖ. Права на игрока по-прежнему принадлежат «Интеру», но у ПСЖ есть право выкупа форварда за 70 миллионов евро.

Однако Икарди сообщил спортивному директору ПСЖ Леонардо о том, что не планирует оставаться в ПСЖ и хочет вернуться в Италию.

После этого ПСЖ прекратил любые переговоры с «Интером» по поводу выкупа Икарди.

При этом аргентинский форвард, скорее всего, не останется в «Интере» из-за сложных отношений с руководством клуба и некоторыми партнерами по команде.

Скорее всего, Икарди продолжит карьеру в другом клубе Серии А. Ранее сообщалось о том, что аргентинцем интересуется «Наполи».

В нынешнем сезоне на счету Икарди 20 голов в 31 матче за ПСЖ во всех турнирах.