Наполи собирается купить Мауро Икарди

Форвард «Интера» Мауро Икарди, который на правах аренды играет за ПСЖ, этим летом может перебраться в Серию А.

Ранее сообщалось, что 27-летний аргентинец хочет вернуться в Италию. Как отмечает Football Italia, ситуацией готов воспользоваться «Наполи», который хочет купить футболиста.

«Наполи» по-прежнему ищет усиление в атаке, так как команду может покинуть нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик.

Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с «Интером» действует до июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры с «Интером» о покупке Икарди. Также в трансфере Мауро заинтересован «Реал».