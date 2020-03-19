Наполи собирается купить Мауро Икарди

Форвард «Интера» Мауро Икарди, который на правах аренды играет за ПСЖ, этим летом может перебраться в Серию А.
Ранее сообщалось, что 27-летний аргентинец хочет вернуться в Италию. Как отмечает Football Italia, ситуацией готов воспользоваться «Наполи», который хочет купить футболиста.
«Наполи» по-прежнему ищет усиление в атаке, так как команду может покинуть нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик.
Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с «Интером» действует до июля 2022 года.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры с «Интером» о покупке Икарди. Также в трансфере Мауро заинтересован «Реал».
Источник — Football-Italia
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