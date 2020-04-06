Милан хочет подписать Мауро Икарди

«Милан» заинтересован в услугах нападающего «Интера» Мауро Икарди. В этом сезоне аргентинец играет в ПСЖ на правах аренды.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент форвард выступает за ПСЖ на правах аренды, но хочет вернуться в Италию по окончании сезона. Парижане имеют право на выкуп игрока за 70 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с «Интером» действует до июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры с «Интером» о покупке Икарди. Также в трансфере Мауро заинтересован «Реал».