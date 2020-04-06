Милан хочет подписать Мауро Икарди

Аргентинский форвард в конце сезона покинет ПСЖ и вернется в Италию

  • 06.04.2020 07:52
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Милан хочет подписать Мауро Икарди
© Bleacher Report. Мауро Икарди

«Милан» заинтересован в услугах нападающего «Интера» Мауро Икарди. В этом сезоне аргентинец играет в ПСЖ на правах аренды.

Как сообщает Corriere dello Sport, «Милан» хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент форвард выступает за ПСЖ на правах аренды, но хочет вернуться в Италию по окончании сезона. Парижане имеют право на выкуп игрока за 70 миллионов евро.

Отметим, что в этом сезоне нападающий забил 20 голов в 31 матче за ПСЖ. Его контракт с «Интером» действует до июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» ведет переговоры с «Интером» о покупке Икарди. Также в трансфере Мауро заинтересован «Реал».

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Источник — Corriere dello Sport

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