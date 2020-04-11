Владимир КОСТЕВИЧ: «В Польше клубам разрешили урезать зарплату футболистов»

Защитник «Леха» Владимир Костевич рассказал о ситуации с возобновлением чемпионата Польши и урезанием зарплат.

«Футболисты обсуждали эту информацию, что лига разрешила клубам урезать зарплату футболистов. Нам сообщили об этом в клубе на прошлой неделе.

Сейчас еще продолжаются переговоры по этому поводу. Надеюсь, мы с клубом придем к взаимовыгодному решению этого вопроса.

У нас в клубе и во всей Польше все настроены доигрывать чемпионат до конца. Если не доиграем – то все клубы понесут очень большие финансовые потери. Все надеются, что сможем продолжить чемпионат.

Возобновление планируется в конце мая – начале июня. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом», – сказал Костевич.

Ранее Костевич рассказал, когда чемпионат может возобновиться.