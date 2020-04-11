Владимир КОСТЕВИЧ: «В Польше клубам разрешили урезать зарплату футболистов»

Защитник «Леха» Владимир Костевич рассказал о ситуации с возобновлением чемпионата Польши и урезанием зарплат.
«Футболисты обсуждали эту информацию, что лига разрешила клубам урезать зарплату футболистов. Нам сообщили об этом в клубе на прошлой неделе.
Сейчас еще продолжаются переговоры по этому поводу. Надеюсь, мы с клубом придем к взаимовыгодному решению этого вопроса.
У нас в клубе и во всей Польше все настроены доигрывать чемпионат до конца. Если не доиграем – то все клубы понесут очень большие финансовые потери. Все надеются, что сможем продолжить чемпионат.
Возобновление планируется в конце мая – начале июня. Но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом», – сказал Костевич.
Ранее Костевич рассказал, когда чемпионат может возобновиться.
Источник — Динамомания
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