Владимир КОСТЕВИЧ: «До 26 апреля чемпионат Польши точно не возобновится»

Защитник «Леха» верит, что пандемия коронавируса скоро пойдет на спад

  • 27.03.2020 09:30
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Владимир КОСТЕВИЧ: «До 26 апреля чемпионат Польши точно не возобновится»
© ФК Лех. Владимир Костевич

Украинский защитник «Леха» из Познани Владимир Костевич рассказал о ситуации в Польше во время карантина.
 
— Владимир, какие настроения царят в Познани?
— Что я могу сказать? Настроение могло быть и лучше, тем не менее, насколько я вижу, здесь к этой проблеме все относятся с пониманием, стараются оставаться дома. Футболисты «Леха» на карантине, однако все надеются как можно быстрее вернуться к работе. Все уже соскучились по футболу.
 
— Игроки не тренируются на стадионе?
— Такая идея была, но пока вся работа проходит в домашних условиях.
 
— В продовольственных магазинах ажиотаж присутствует?
— В начале карантинных мер была такая ситуация, но сейчас все нормализовалось. Правда, я не так часто хочу в супермаркет, но когда я делал это в последний раз, всех продуктов хватало. 
 
— В Познани на улице гулять можно без ограничений?
— Да. Но эти меры ужесточаются. Сейчас рядом могут быть не более двух человек, поскольку пандемия пока не отступает. Но вообще в парках гуляет много людей.
 
— Когда «Лех» должен был выходить из вынужденного отпуска?
— Никто не может этого спрогнозировать, поскольку на данный момент вирус в Польше прогрессирует, поэтому все держат руку на пульсе. Будем надеяться, что это временное явление и в скором времени пандемия пойдет на спад. Мы все в это верим.
 
— Как думаешь, удастся ли завершить польский чемпионат?
— Никому не нравится сидеть дома. Насколько я понимаю, все хотят завершить турнир в полном объеме. Но, опять же, все зависит от того, как поведет себя вирус, поскольку все очень переживают за себя, и за своих близких. Точно знаю, что до 26 апреля чемпионат Польши не возобновится, а дальше будет видно.

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Источник — zbirna.com

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