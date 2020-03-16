КОСТЕВИЧ: «Ближе к вечеру в магазинах нет мыла, макарон и других вещей»

Украинский игрок «Леха» рассказал, как обстоят дела в Польше во время пандемии коронавируса

  • 16.03.2020 09:18
  • 1211 просмотров
  • 1 комментарий
КОСТЕВИЧ: «Ближе к вечеру в магазинах нет мыла, макарон и других вещей»
© ФК Лех. Владимир Костевич

Бывший защитник «Карпат» Владимир Костевич, который сейчас выступает за польский «Лех», поделился, как живет в Польше во время пандемии вируса COVID-19.

«Можно сказать, что последние несколько дней все живут коронавирусом. И в раздевалке больше людей говорит о коронавирусе, чем о футболе. За продуктами мы еще раньше уехали с женой - закупились еще неделю назад. Тогда еще не было никакой паники, но как сейчас знаю, некоторые магазины пустые... И некоторые вещи: мыла, макарон в некоторых магазинах нет ближе к вечеру», - сказал Костевич.

Ранее о коронавирусе рассказал хавбек венгерского «Фехервара» Иван Петряк.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FootballHub

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 16.03.2020 09:48
    0
    ну не жил ты в 90-ые в совке...
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 16.03.2020 09:48
    0
    ну не жил ты в 90-ые в совке...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности