КОСТЕВИЧ: «Ближе к вечеру в магазинах нет мыла, макарон и других вещей»

Бывший защитник «Карпат» Владимир Костевич, который сейчас выступает за польский «Лех», поделился, как живет в Польше во время пандемии вируса COVID-19.

«Можно сказать, что последние несколько дней все живут коронавирусом. И в раздевалке больше людей говорит о коронавирусе, чем о футболе. За продуктами мы еще раньше уехали с женой - закупились еще неделю назад. Тогда еще не было никакой паники, но как сейчас знаю, некоторые магазины пустые... И некоторые вещи: мыла, макарон в некоторых магазинах нет ближе к вечеру», - сказал Костевич.

Ранее о коронавирусе рассказал хавбек венгерского «Фехервара» Иван Петряк.