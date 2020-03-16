Иван ПЕТРЯК о коронавирусе: «Ежедневно ситуация меняется. Есть волнение»

25-летний полузащитник «Фехервара» Иван Петряк прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
«Я сейчас живу в так называемом колхозе - здесь спокойнее, пока. Я нахожусь от Будапешта на расстоянии 55 км. Здесь нет туристов. На всякий случай, в магазин поеду позже. Сейчас возьму что-то интересное для дезинфекции. Ежедневно ситуация меняется, поэтому есть ощущение волнения.
Пока никуда не выезжаем, и никто к нам не приезжает. Сейчас бабушка должна была ехать домой, но мы ее задержали, так как в аэропортах - большое скопление людей. Немного волнуемся, потому что она также «не первой свежести» - ей уже семьдесят. Поэтому лучше ее поберечь, и она посидит у нас», - сказал Петряк.
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Источник — FootballHub
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