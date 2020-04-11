Ибрагим КАРГБО: «Начал ездить на клубную базу, там тренируюсь»

Форвард киевского «Динамо» рассказал, как работает во время карантина

  • 11.04.2020 08:55
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Ибрагим КАРГБО: «Начал ездить на клубную базу, там тренируюсь»
© ФК Динамо. Ибрагим Каргбо

20-летний нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо-младший рассказал, как тренируется и чем заполняет свободное время в условиях карантина, а также признался, что очень соскучился по футболу.

«С моим коленом уже все в порядке (Каргбо получил повреждение внутренней боковой связки на зимних сборах. - Прим. ред.), я работаю над тем, чтобы вернуться на поле в хорошей форме. Что касается моих тренировок на карантине, то мы получили программу занятий от тренеров по физподготовке. Почти каждое утро в течение 20-30 минут я бегаю на Новопечерских Липках, недалеко от своего дома. Затем возвращаюсь в квартиру и выполняю упражнения для кора и колена.

В последнее время начал ездить на клубную базу, там занимаюсь с мячом и делаю интенсивные беговые упражнения. Вчера тренировался на базе вместе с Бенито и Кадири, сегодня у нас отдых, а завтра снова вернемся к занятиям. Лично я не могу провести два дня подряд без тренировок, если пропускаю день, то на следующий должен потренироваться.

Тренировка на базе обычно занимает час и двадцать минут, а потом я еще дома делаю упражнения для укрепления мышц спины и пресса, ведь, к сожалению, сейчас мы не можем пользоваться тренажерным залом», - сказал Каргбо.

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Источник — ФК Динамо Киев

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