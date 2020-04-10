Врач Динамо: «Футболисты тренируются, адаптируясь под условия карантина»

Врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о том, как контролируется состояние здоровья футболистов на карантине, и о темпах восстановления травмированных игроков.

- Футболисты «Динамо» уже почти месяц находятся на карантине. Как контролируется состояние их здоровья?

- Мы создали онлайн-группу, в которую ребята каждый день сбрасывают свою температуру, пишут о своем самочувствии. Дополнительно клубные доктора обзванивают каждого футболиста и общаются индивидуально.

- Какие рекомендации получили игроки от медицинского штаба перед тем, как уйти на карантин?

- Особых пожеланий не было, все стандартные – домашняя изоляция и как можно меньше времени проводить в общественных местах. Ребята продолжают тренироваться, поддерживая свое функциональное состояние. Но при этом адаптируются под условия карантина и выдерживают индивидуальные защитные меры.

- Как осуществляется процесс взаимодействия между тренерами, футболистами и остальными клубными службами?

- В целом, создано несколько онлайн-групп. Как я уже сказал, есть группа, в которой контролируется состояние здоровья. Есть группа, в которой тренер по физподготовке сбрасывает информацию по тренировкам. Футболисты, приезжая на базу, одевают специальную систему Catapult, которая позволяет контролировать пульс, километраж, функциональное состояние игрока, после чего данная информация поступает в распоряжение научной группы клуба.

- С каждым днем количество заболевших коронавирусом во всем мире увеличивается. Есть ли инструкция на случай, если, не дай Бог, игрок или другой сотрудник клуба почувствует недомогание?

- Да, есть давно разработанный алгоритм действий на такой случай и что надо делать в первую очередь.

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