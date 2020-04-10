Врач Динамо: «Футболисты тренируются, адаптируясь под условия карантина»

Андрей Шморгун рассказал, как контролируется состояние здоровья игроков столичной команды

  • 10.04.2020 15:31
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  • 1 комментарий
Врач Динамо: «Футболисты тренируются, адаптируясь под условия карантина»
© ФК Динамо Киев. Андрей Шморгун

Врач первой команды «Динамо» Андрей Шморгун рассказал о том, как контролируется состояние здоровья футболистов на карантине, и о темпах восстановления травмированных игроков.

- Футболисты «Динамо» уже почти месяц находятся на карантине. Как контролируется состояние их здоровья?
- Мы создали онлайн-группу, в которую ребята каждый день сбрасывают свою температуру, пишут о своем самочувствии. Дополнительно клубные доктора обзванивают каждого футболиста и общаются индивидуально.

- Какие рекомендации получили игроки от медицинского штаба перед тем, как уйти на карантин?
- Особых пожеланий не было, все стандартные – домашняя изоляция и как можно меньше времени проводить в общественных местах. Ребята продолжают тренироваться, поддерживая свое функциональное состояние. Но при этом адаптируются под условия карантина и выдерживают индивидуальные защитные меры.

- Как осуществляется процесс взаимодействия между тренерами, футболистами и остальными клубными службами?
- В целом, создано несколько онлайн-групп. Как я уже сказал, есть группа, в которой контролируется состояние здоровья. Есть группа, в которой тренер по физподготовке сбрасывает информацию по тренировкам. Футболисты, приезжая на базу, одевают специальную систему Catapult, которая позволяет контролировать пульс, километраж, функциональное состояние игрока, после чего данная информация поступает в распоряжение научной группы клуба.

- С каждым днем количество заболевших коронавирусом во всем мире увеличивается. Есть ли инструкция на случай, если, не дай Бог, игрок или другой сотрудник клуба почувствует недомогание?
- Да, есть давно разработанный алгоритм действий на такой случай и что надо делать в первую очередь.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.04.2020 16:33
    0
    А куда делся герой нашего времени добрый доктор Айболит, ну в смысле Мироненко??. А то как то странно, игроки шубной помойки и без допинга
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.04.2020 16:33
    0
    А куда делся герой нашего времени добрый доктор Айболит, ну в смысле Мироненко??. А то как то странно, игроки шубной помойки и без допинга
    Ссылка
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