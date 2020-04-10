Александр КАРАВАЕВ: «Физические кондиции заново набрать будет очень сложно»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, какие шансы у «бело-голубых» в чемпионате Украины, если он будет доигран.

«Конечно, перерыв в чемпионате это плохо для всех. Игровой тонус и физические кондиции набрать заново будет очень проблематично. Особенно в короткие сроки. А «Динамо» еще нужно добавить в качестве реализации. Конкуренты набрали ход, а мы дали им почувствовать, что они могут бороться за второе место. Нам надо прибавить во всех аспектах, показывать на футбольном поле свои сильные качества и быть единой командой — уверен, тогда у нас все будет получаться», — сказал Караваев в эфире телеканала «Футбол 1».

Ранее Караваев рассказал о трудностях работы с Алексеем Михайличенко.