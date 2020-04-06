Александр КАРАВАЕВ: «С Михайличенко нужно все заново понимать»

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, почему его первый сезон в киевском клубе получается таким непростым:

«Я понимал, что так и будет. Так было, когда я перешел в «Зарю» из «Севастополя». И в том же «Севастополе», когда пришел, я играл, но не на ведущих ролях. Нужно элементарное время для притирки в команде. Надо понять, чего требуют в команде, как устроен клуб, какие цели и задачи.

Так вышло, что у нас сменился тренер по ходу сезона. Ты сначала привыкаешь к одному тренеру, проходишь сборы. Так вышло, что поменяли, пришел второй тренер. Теперь с новым тренером нужно все заново понимать.

Плюс надо понимать еще свою роль в команде, что от тебя требуют, что нужно выполнять. Это элементарная притирка, адаптация, ознакомление».

Ранее Караваев сравнил Сергея Рафаилова с Игорем Суркисом.