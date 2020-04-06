Александр КАРАВАЕВ: «С Михайличенко нужно все заново понимать»

Защитник «Динамо» - о трудностях в новом клубе

  • 06.04.2020 18:05
  • 502 просмотра
  • 1 комментарий
Александр КАРАВАЕВ: «С Михайличенко нужно все заново понимать»
© ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, почему его первый сезон в киевском клубе получается таким непростым:

«Я понимал, что так и будет. Так было, когда я перешел в «Зарю» из «Севастополя». И в том же «Севастополе», когда пришел, я играл, но не на ведущих ролях. Нужно элементарное время для притирки в команде. Надо понять, чего требуют в команде, как устроен клуб, какие цели и задачи.

Так вышло, что у нас сменился тренер по ходу сезона. Ты сначала привыкаешь к одному тренеру, проходишь сборы. Так вышло, что поменяли, пришел второй тренер. Теперь с новым тренером нужно все заново понимать.

Плюс надо понимать еще свою роль в команде, что от тебя требуют, что нужно выполнять. Это элементарная притирка, адаптация, ознакомление».

Ранее Караваев сравнил Сергея Рафаилова с Игорем Суркисом.

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Источник — Трендец

(2 голоса)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.04.2020 19:26
    0
    Усьо! Гудбай Амеріка! Альоша його біль не випустить...
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 06.04.2020 19:26
    0
    Усьо! Гудбай Амеріка! Альоша його біль не випустить...
    Ссылка
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