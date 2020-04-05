КАРАВАЕВ: «Рафаилов мог поставить на место. Суркис делает точно так же»

Полузащитник «Динамо» – об отставке Сергея Рафаилова

  • 05.04.2020 16:01
  • 648 просмотров
  • 0 комментариев
КАРАВАЕВ: «Рафаилов мог поставить на место. Суркис делает точно так же»
© ФК Заря Луганск. Сергей Рафаилов

Игрок «Динамо» Александр Караваев поделился мыслями об уходе генерального директора «Зари» Сергея Рафаилова.
 
«Непонятно, почему он ушел, но нельзя комментировать, это внутренняя кухня «Зари». Догадки всегда будут, но правду мы можем узнать только от луганского клуба.
 
Рафаилов мог прямо сказать и поставить на место. Бывало, переходил границы, но его тоже можно понять, ведь он строит команду и хочет от нее результата.
 
В «Динамо» точно так же: Игорь Суркис приходит и ставит нас на место. Он имеет право от нас требовать, потому что он владелец клуба, вкладывает в него деньги и платит нам зарплаты. Точно такое же право имел Рафаилов», – сказал Караваев.
 
Уход Рафаилова изменит Зарю. Не факт, что в лучшую сторону

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трендец

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности