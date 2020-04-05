КАРАВАЕВ: «Рафаилов мог поставить на место. Суркис делает точно так же»

Игрок «Динамо» Александр Караваев поделился мыслями об уходе генерального директора «Зари» Сергея Рафаилова.



«Непонятно, почему он ушел, но нельзя комментировать, это внутренняя кухня «Зари». Догадки всегда будут, но правду мы можем узнать только от луганского клуба.



Рафаилов мог прямо сказать и поставить на место. Бывало, переходил границы, но его тоже можно понять, ведь он строит команду и хочет от нее результата.



В «Динамо» точно так же: Игорь Суркис приходит и ставит нас на место. Он имеет право от нас требовать, потому что он владелец клуба, вкладывает в него деньги и платит нам зарплаты. Точно такое же право имел Рафаилов», – сказал Караваев.



Уход Рафаилова изменит Зарю. Не факт, что в лучшую сторону