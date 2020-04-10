Экс-игроки Карпат оформили ничью в матче Неман – Белшина

Сегодня, 10 апреля, программу четвертого тура чемпионата Беларуси открывал матч «Неман» – «Белшина», который завершился вничью со счетом 1:1.

Примечательно, что за обе команды голами отметились экс-игроки львовских «Карпат»: вингер «Немана» Гегам Кадимян открыл счет на 42-й минуте, а форвард «Белшины» Леонид Ковель восстановил статус-кво на 59-й.

Чемпионат Беларуси, 4-й тур

«Неман» – «Белшина» – 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 41 Кадимян, 1:1 – 58 Ковель.

«Неман»: Дударь, Васильев, Слабашевич, Стойкович, Хвалько, Кантария, Якимов (Вегеря, 84), Кадимян, Забелин, Рассадкин, Марушич (Жуковский, 66).

«Белшина»: Харитонович, Ясюкевич, Рочев, Грек, Соланович (Кучинский, 89), Одеоибо, Башилов, Глебко, Скобликов, Бордуков, Ковель (Маляров, 79).

Отметим, что «Белшина» набрала первое очко в нынешнем сезоне чемпионата Беларуси, но все еще находится на дне турнирной таблицы. «Неман» с пятью очками занимает восьмое место.