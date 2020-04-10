Кадимян забил второй гол за белорусский Неман

Сегодня, 10 апреля, программу четвертого тура чемпионата Беларуси открывает матч «Неман» – «Белшина».
На 42-й минуте счет открыл известный по выступлениям в Украине вингер Гегам Кадимян.
Отметим, что для Кадимяна, который перешел в «Неман» этой зимой, это второй гол в четырех матчах за белорусский клуб.
В УПЛ Кадимян имеет опыт выступлений за «Олимпик», «Зарю», «Ворсклу», «Арсенал-Киев» и «Карпаты».
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Источник — Sport.ua
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