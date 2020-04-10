Николай МОРОЗЮК: «Все пели песню фанатов о Путине, и я пел. Это был хит»

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк рассказал об исполнении песни «Путин-х....» вместе с игроками донецкого «Металлурга» в 2014 году.



«Мы играли товарищеский матч на сборах в Австрии. Обыграли «Терек» 4:1 или 3:1, я еще с центра поля вратарю забил за шиворот, но дело не в том. Потом у нас были выходные. Мы вечером сели попеть. Вот так и спели.



Спели неплохо, нам немного боком вылезла эта песня. Как всем, так и мне в частности. В то время это было модно. Люди на трибунах могут такое петь, а нам, получается, нельзя было петь.



Я ни о чем не жалею. Чего мне жалеть? Реально, это был хит, почему бы не спеть? Когда «Руки Вверх» были популярны, тоже ведь все пели. Все пели – и я пел», – сказал Морозюк.

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