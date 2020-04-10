Николай МОРОЗЮК: «Все пели песню фанатов о Путине, и я пел. Это был хит»

Украинский игрок вспомнил 2014 год

  • 10.04.2020 16:48
  • 1034 просмотра
  • 3 комментария
Николай МОРОЗЮК: «Все пели песню фанатов о Путине, и я пел. Это был хит»
© ФК Металлист Донецк. Николай Морозюк

Бывший защитник «Динамо» Николай Морозюк рассказал об исполнении песни «Путин-х....» вместе с игроками донецкого «Металлурга» в 2014 году. 
 
«Мы играли товарищеский матч на сборах в Австрии. Обыграли «Терек» 4:1 или 3:1, я еще с центра поля вратарю забил за шиворот, но дело не в том. Потом у нас были выходные. Мы вечером сели попеть. Вот так и спели. 
 
Спели неплохо, нам немного боком вылезла эта песня. Как всем, так и мне в частности. В то время это было модно. Люди на трибунах могут такое петь, а нам, получается, нельзя было петь. 
 
Я ни о чем не жалею. Чего мне жалеть? Реально, это был хит, почему бы не спеть? Когда «Руки Вверх» были популярны, тоже ведь все пели. Все пели – и я пел», – сказал Морозюк. 

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    AK_228
      AK_228, 10.04.2020 17:35
    -1
    а потом вас руководство клуба штрафануло
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 10.04.2020 17:27
    +3
    Я надеюсь, сдохнет от короны в ближайшее время это xуйлo
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.04.2020 17:15
    +4
    Почему был? Он и остается хитом на все времена. Теперь эта кликуха (ху@ло) будет с ним до конца жизни!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 10.04.2020 17:15
    +4
    Почему был? Он и остается хитом на все времена. Теперь эта кликуха (ху@ло) будет с ним до конца жизни!
    Ссылка
    kot_sumy
    online
      kot_sumy, 10.04.2020 17:27
    +3
    Я надеюсь, сдохнет от короны в ближайшее время это xуйлo
    Ссылка
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