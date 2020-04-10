Марселино Тораль отказался возглавить Милан

Руководство «Милана» предлагало Марселино Торалю возглавить «россонери», однако испанский специалист отклонил это предложение.

Сам Марселино сейчас без работы после того, как в сентябре прошлого года покинул «Валенсию» из-за конфликта с руководством клуба.

Приоритетным вариантом на пост нового главного тренера для «Милана» остается Ральф Рангник. Также рассматривается кандидатура еще одного экс-тренера «Валенсии» - Унаи Эмери.