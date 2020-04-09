Эмери может возглавить Милан

«Милан» рассматривает Унаи Эмери в качестве кандидата на пост нового главного тренера команды. Нынешний наставник, Стефано Пиоли, скорее всего, будет уволен в конце сезона.

Приоритетной кандидатурой для «Милана» является Ральф Рангник. Если «россонери» не смогут договориться с немецким специалистом, то начнут переговоры с Эмери.

Ранее сам Эмери заявлял о том, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.

В ноябре прошлого года Эмери был уволен с поста главного тренера «Арсенала».