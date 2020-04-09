Эмери может возглавить Милан

Экс-тренер «Арсенала» может продолжить карьеру в Италии

  • 09.04.2020 23:33
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Эмери может возглавить Милан
© ФК Арсенал. Унаи Эмери

«Милан» рассматривает Унаи Эмери в качестве кандидата на пост нового главного тренера команды. Нынешний наставник, Стефано Пиоли, скорее всего, будет уволен в конце сезона.

Приоритетной кандидатурой для «Милана» является Ральф Рангник. Если «россонери» не смогут договориться с немецким специалистом, то начнут переговоры с Эмери.

Ранее сам Эмери заявлял о том, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.

В ноябре прошлого года Эмери был уволен с поста главного тренера «Арсенала».

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Источник — Sky Sport Italia

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