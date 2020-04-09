Эмери может возглавить Милан

«Милан» рассматривает Унаи Эмери в качестве кандидата на пост нового главного тренера команды. Нынешний наставник, Стефано Пиоли, скорее всего, будет уволен в конце сезона.
Приоритетной кандидатурой для «Милана» является Ральф Рангник. Если «россонери» не смогут договориться с немецким специалистом, то начнут переговоры с Эмери.
Ранее сам Эмери заявлял о том, что хотел бы продолжить карьеру в Италии.
В ноябре прошлого года Эмери был уволен с поста главного тренера «Арсенала».
Источник — Sky Sport Italia
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