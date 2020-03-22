Унаи Эмери хочет возглавить клуб Серии А

Испанский тренер Унаи Эмери заявил, что готов возглавить один из итальянских клубов.

«Со мной связывались несколько клубов Италии, но по тем или иным причинам я не мог здесь работать. Сейчас я открыт к новому. Внимательно слежу за чемпионатом Италии. Из уважения не буду называть клубы, с которыми у меня были контакты в предыдущие годы», - сказал Эмери.

Напомним, что последним местом работы Эмери был «Арсенал», который он возглавлял с июля 2018 по ноябрь 2019 года.

Ранее Эмери был близок, чтобы возглавить «Эвертон» и «Монако».