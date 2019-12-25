Унаи Эмери провел переговоры с Монако

Руководство «Монако» рассматривает вариант с назначением на должность главного тренера Унаи Эмери.
Как сообщает Le 10 Sport, представители клуба уже провели предварительные переговоры с испанским специалистом, но Эмери заявил, что пока не готов вернуться к работе.
Напомним, что нынешний тренер «Монако» Леонарду Жардим близок к отставке. После 18-ти туров чемпионата Франции монегаски занимают 7-е место в турнирной таблице.
Ранее Унаи Эмери отказался возглавлять «Эвертон». Напомним, что последним место работы был «Арсенал», но его уволили в конце ноября. Эмери уже работал во Франции, возглавляя с 2016 по 2018-й год ПСЖ.
Источник — Le 10 Sport
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