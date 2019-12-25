Унаи Эмери провел переговоры с Монако

Специалист может вернуться во Францию

  • 25.12.2019 07:14
  • 330 просмотров
  • 0 комментариев
Унаи Эмери провел переговоры с Монако
© twitter.com/Arsenal. Унаи Эмери
Руководство «Монако» рассматривает вариант с назначением на должность главного тренера Унаи Эмери.
 
Как сообщает Le 10 Sport, представители клуба уже провели предварительные переговоры с испанским специалистом, но Эмери заявил, что пока не готов вернуться к работе.
 
Напомним, что нынешний тренер «Монако» Леонарду Жардим близок к отставке. После 18-ти туров чемпионата Франции монегаски занимают 7-е место в турнирной таблице.
 
Ранее Унаи Эмери отказался возглавлять «Эвертон». Напомним, что последним место работы был «Арсенал», но его уволили в конце ноября. Эмери уже работал во Франции, возглавляя с 2016 по 2018-й год ПСЖ.
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Le 10 Sport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности