Марселино летом может возглавить Милан

Летом экс-тренер «Валенсии» заменит Стефано Пиоли

  • 12.02.2020 16:31
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Марселино летом может возглавить Милан
© twitter.com/valenciacf. Марселино Тораль

Руководство «Милана» уже ищет нового главного тренера команды на следующий сезон. Нынешний наставник, Стефано Пиоли, имеет шансы остаться только если выведет «Милан» в Лигу чемпионов или выиграет Кубок Италии.

По информации испанских СМИ, «Милан» уже определился с новым главным тренером. Им станет Марселино Тораль.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини ужа заручился согласием Марселино, который ради «Милана» отклонил ряд других предложений.

Предыдущим местом работы Марселино была «Валенсия», откуда он был уволен в сентябре прошлого года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» может возглавить Андрей Шевченко.

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Источник — El Mundo Deportivo

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