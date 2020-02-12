Марселино летом может возглавить Милан

Руководство «Милана» уже ищет нового главного тренера команды на следующий сезон. Нынешний наставник, Стефано Пиоли, имеет шансы остаться только если выведет «Милан» в Лигу чемпионов или выиграет Кубок Италии.

По информации испанских СМИ, «Милан» уже определился с новым главным тренером. Им станет Марселино Тораль.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини ужа заручился согласием Марселино, который ради «Милана» отклонил ряд других предложений.

Предыдущим местом работы Марселино была «Валенсия», откуда он был уволен в сентябре прошлого года из-за конфликта с президентом клуба Питером Лимом.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» может возглавить Андрей Шевченко.