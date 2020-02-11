Милан уволит Пиоли, если он не выведет команду в Лигу чемпионов

Итальянский клуб готов вновь сменить тренера

  • 11.02.2020 15:53
  • 554 просмотра
  • 1 комментарий
Милан уволит Пиоли, если он не выведет команду в Лигу чемпионов
© twitter. Стефано Пиоли

Руководство «Милана» поставила ультиматум главному тренеру команды Стефано Пиоли. 

Как сообщает Calciomercato, наставник будет уволен, если не выведет команду в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от зоны ЛЧ.

Напомним, что Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года, сменив на этой должности Марко Джампаоло.

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Источник — Calciomercato

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Комментарии
    Lazio
    online
    Lazio, 11.02.2020 16:07
    0
    Керівництво Мілану по ходу з Марса...
    Ссылка
    Lazio
    online
    Lazio, 11.02.2020 16:07
    0
    Керівництво Мілану по ходу з Марса...
    Ссылка
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