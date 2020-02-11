Милан уволит Пиоли, если он не выведет команду в Лигу чемпионов

Руководство «Милана» поставила ультиматум главному тренеру команды Стефано Пиоли.
Как сообщает Calciomercato, наставник будет уволен, если не выведет команду в Лигу чемпионов по итогам сезона.
В данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от зоны ЛЧ.
Напомним, что Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года, сменив на этой должности Марко Джампаоло.
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Источник — Calciomercato
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