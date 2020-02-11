Милан уволит Пиоли, если он не выведет команду в Лигу чемпионов

Руководство «Милана» поставила ультиматум главному тренеру команды Стефано Пиоли.

Как сообщает Calciomercato, наставник будет уволен, если не выведет команду в Лигу чемпионов по итогам сезона.

В данный момент «Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице с 10-очковым отставанием от зоны ЛЧ.

Напомним, что Пиоли возглавил «Милан» в октябре 2019 года, сменив на этой должности Марко Джампаоло.