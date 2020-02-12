Мальдини поддержал кандидатуру Шевченко на пост наставника Милана

Руководство итальянского «Милана» раздумывает над кандидатурами тренеров, которые могут сменить Стефано Пиоли на посту наставника команды в следующем сезоне.

Легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора итальянского клуба, поддерживает кандидатуру экс-форварда «россонери» Андрея Шевченко, сейчас тренирующего сборную Украины.

Ранее «Милан» уже выходил на Шевченко с подобным предложением, но Андрей заявил, что намерен отработать свой контракт со сборной Украины, рассчитанный до конца Евро-2020.

В текущем сезоне «Милан» после 23-х сыгранных туров занимает 10-е место в Серии А, имея в активе 32 очка.