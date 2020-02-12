Мальдини поддержал кандидатуру Шевченко на пост наставника Милана

Руководство итальянского «Милана» раздумывает над кандидатурами тренеров, которые могут сменить Стефано Пиоли на посту наставника команды в следующем сезоне.
Легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора итальянского клуба, поддерживает кандидатуру экс-форварда «россонери» Андрея Шевченко, сейчас тренирующего сборную Украины.
Ранее «Милан» уже выходил на Шевченко с подобным предложением, но Андрей заявил, что намерен отработать свой контракт со сборной Украины, рассчитанный до конца Евро-2020.
В текущем сезоне «Милан» после 23-х сыгранных туров занимает 10-е место в Серии А, имея в активе 32 очка.
Источник — Calciomercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Шева и Мальдини дружат семьями.
Он был на похоронах отца Мальдини.
Для Шевы Милан это семья.
Больше чем клуб.
Мальдини,Бобан, Шева, Тассоти, Малдера - это наиболее успешный Милан.
Конечно руководство хочет возродить его.
Андрею удачи.
Интрига кто станет следующим тренером сборной.
Мой прогноз Маркевич потому что это протеже Павелко.
Хотелось бы Реброва.
Мальдини,Бобан, Шева, Тассоти, Малдера - это наиболее успешный Милан.
Конечно руководство хочет возродить его.
Андрею удачи.
Интрига кто станет следующим тренером сборной.
Мой прогноз Маркевич потому что это протеже Павелко.
Хотелось бы Реброва.
Мальдини,Бобан, Шева, Тассоти, Малдера - это наиболее успешный Милан.
Конечно руководство хочет возродить его.
Андрею удачи.
Интрига кто станет следующим тренером сборной.
Мой прогноз Маркевич потому что это протеже Павелко.
Хотелось бы Реброва.
Шева и Мальдини дружат семьями.
Он был на похоронах отца Мальдини.
Для Шевы Милан это семья.
Больше чем клуб.
Мальдини,Бобан, Шева, Тассоти, Малдера - это наиболее успешный Милан.
Конечно руководство хочет возродить его.
Андрею удачи.
Интрига кто станет следующим тренером сборной.
Мой прогноз Маркевич потому что это протеже Павелко.
Хотелось бы Реброва.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.