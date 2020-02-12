Мальдини поддержал кандидатуру Шевченко на пост наставника Милана

Итальянский клуб в будущем сезоне возглавит новый тренер

  • 12.02.2020 09:27
  • 4216 просмотров
  • 3 комментария
Мальдини поддержал кандидатуру Шевченко на пост наставника Милана
© ФК Милан. Паоло Мальдини и Андрей Шевченко

Руководство итальянского «Милана» раздумывает над кандидатурами тренеров, которые могут сменить Стефано Пиоли на посту наставника команды в следующем сезоне.

Легендарный защитник «Милана» Паоло Мальдини, ныне занимающий пост технического директора итальянского клуба, поддерживает кандидатуру экс-форварда «россонери» Андрея Шевченко, сейчас тренирующего сборную Украины.

Ранее «Милан» уже выходил на Шевченко с подобным предложением, но Андрей заявил, что намерен отработать свой контракт со сборной Украины, рассчитанный до конца Евро-2020.

В текущем сезоне «Милан» после 23-х сыгранных туров занимает 10-е место в Серии А, имея в активе 32 очка.

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Источник — Calciomercato

(17 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 10:43
    0
    D.Lanskoy, 12.02.2020 10:39
    Логично, если считать, что Шева в любом случае уйдет из сборной после ЧЕ. А если Украина выступит мощно на ЧЕ, дойдет, скажем, до полуфинала? Думаете, Шева все равно уйдет?
    Да, он ездил в Милан на встречу с Бобаном и Мальдини, плюс до этого Мальдини сам неоднократно приезжал в Киев.
    Шева и Мальдини дружат семьями.
    Он был на похоронах отца Мальдини.
    Для Шевы Милан это семья.
    Больше чем клуб.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 12.02.2020 10:39
    0
    Trasher311987, 12.02.2020 10:23
    Это логично.
    Мальдини,Бобан, Шева, Тассоти, Малдера - это наиболее успешный Милан.
    Конечно руководство хочет возродить его.
    Андрею удачи.
    Интрига кто станет следующим тренером сборной.
    Мой прогноз Маркевич потому что это протеже Павелко.
    Хотелось бы Реброва.
    Логично, если считать, что Шева в любом случае уйдет из сборной после ЧЕ. А если Украина выступит мощно на ЧЕ, дойдет, скажем, до полуфинала? Думаете, Шева все равно уйдет?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 10:23
    +3
    Это логично.
    Мальдини,Бобан, Шева, Тассоти, Малдера - это наиболее успешный Милан.
    Конечно руководство хочет возродить его.
    Андрею удачи.
    Интрига кто станет следующим тренером сборной.
    Мой прогноз Маркевич потому что это протеже Павелко.
    Хотелось бы Реброва.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 10:23
    +3
    Это логично.
    Мальдини,Бобан, Шева, Тассоти, Малдера - это наиболее успешный Милан.
    Конечно руководство хочет возродить его.
    Андрею удачи.
    Интрига кто станет следующим тренером сборной.
    Мой прогноз Маркевич потому что это протеже Павелко.
    Хотелось бы Реброва.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 12.02.2020 10:43
    0
    D.Lanskoy, 12.02.2020 10:39
    Логично, если считать, что Шева в любом случае уйдет из сборной после ЧЕ. А если Украина выступит мощно на ЧЕ, дойдет, скажем, до полуфинала? Думаете, Шева все равно уйдет?
    Да, он ездил в Милан на встречу с Бобаном и Мальдини, плюс до этого Мальдини сам неоднократно приезжал в Киев.
    Шева и Мальдини дружат семьями.
    Он был на похоронах отца Мальдини.
    Для Шевы Милан это семья.
    Больше чем клуб.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 12.02.2020 10:39
    0
    Trasher311987, 12.02.2020 10:23
    Это логично.
    Мальдини,Бобан, Шева, Тассоти, Малдера - это наиболее успешный Милан.
    Конечно руководство хочет возродить его.
    Андрею удачи.
    Интрига кто станет следующим тренером сборной.
    Мой прогноз Маркевич потому что это протеже Павелко.
    Хотелось бы Реброва.
    Логично, если считать, что Шева в любом случае уйдет из сборной после ЧЕ. А если Украина выступит мощно на ЧЕ, дойдет, скажем, до полуфинала? Думаете, Шева все равно уйдет?
    Ссылка
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