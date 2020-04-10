Андрей ПЯТОВ: «Предложения от топ-клубов? Я уже в топ-клубе»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов ответил на вопрос о том, получал ли он предложения от топ-клубов:
«Было ли предложение от топ-клуба? Я уже в топ-клубе! Других предложений не было».
Ранее Пятов заявил, что хочет доиграть нынешний сезон УПЛ.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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