Андрей ПЯТОВ: «Предложения от топ-клубов? Я уже в топ-клубе»

Голкипера «Шахтера» все устраивает в донецком клубе

  • 10.04.2020 15:07
  • 298 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Предложения от топ-клубов? Я уже в топ-клубе»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов ответил на вопрос о том, получал ли он предложения от топ-клубов:

«Было ли предложение от топ-клуба? Я уже в топ-клубе! Других предложений не было».

Ранее Пятов заявил, что хочет доиграть нынешний сезон УПЛ.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.04.2020 16:28
    0
    Слова Топ-клуб бросают в шоковый ступор фанов шубной помойки. Но ПЫЛЬ совковых вымпелов их иногда возвращает в реальность и тогда они нервно курят в стороне
    Ссылка
    Dora
      Dora, 10.04.2020 16:23
    0
    Пятов красава- коротко і ясно( про ТОП клуб) ! Номер один в збірній України вже не один рік!
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 10.04.2020 16:19
    -2
    Сознает свой уровень, куролов
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 10.04.2020 15:19
    0
    100%! Хотели подловить Пятова но не удалось. Адекваты понимают что Шахтер, Аякс, Бенфика и Порту еще относяться к топчикам которые не из стран большей футбольной пятерки. Все остальные клубы существенно уступают им по многим критериям
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 10.04.2020 16:28
    0
    Слова Топ-клуб бросают в шоковый ступор фанов шубной помойки. Но ПЫЛЬ совковых вымпелов их иногда возвращает в реальность и тогда они нервно курят в стороне
    Ссылка
    Dora
      Dora, 10.04.2020 16:23
    0
    Пятов красава- коротко і ясно( про ТОП клуб) ! Номер один в збірній України вже не один рік!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 10.04.2020 15:19
    0
    100%! Хотели подловить Пятова но не удалось. Адекваты понимают что Шахтер, Аякс, Бенфика и Порту еще относяться к топчикам которые не из стран большей футбольной пятерки. Все остальные клубы существенно уступают им по многим критериям
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