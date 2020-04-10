ПЯТОВ: «Кто бы сейчас не считал Шахтер чемпионом, мы хотим доиграть сезон»

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов надеется, что этот сезон УПЛ удастся доиграть.

«Все надеемся, мечтаем о том, чтобы быстрее выйти на поле.

«Шахтер», как бы кто не считал уже чемпионом, но нам хочется сыграть, не расслабится и не растерять запас. Доказать, что мы сильнее. Тем более, что сейчас команды поделились на шестерки и предстоят сумасшедшие игры.

В этом праздник, мы футболисты, это наша работа и жизнь. Мы хотим вернуться и участвовать в ней активно», - сказал Пятов.

Ранее Пятов заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты.