ПЯТОВ: «Кто бы сейчас не считал Шахтер чемпионом, мы хотим доиграть сезон»

Несмотря на существенный отрыв, капитан «горняков» хочет доиграть этот чемпионат

  • 10.04.2020 12:35
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ПЯТОВ: «Кто бы сейчас не считал Шахтер чемпионом, мы хотим доиграть сезон»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов надеется, что этот сезон УПЛ удастся доиграть.

«Все надеемся, мечтаем о том, чтобы быстрее выйти на поле.

«Шахтер», как бы кто не считал уже чемпионом, но нам хочется сыграть, не расслабится и не растерять запас. Доказать, что мы сильнее. Тем более, что сейчас команды поделились на шестерки и предстоят сумасшедшие игры.

В этом праздник, мы футболисты, это наша работа и жизнь. Мы хотим вернуться и участвовать в ней активно», - сказал Пятов.

Ранее Пятов заявил, что готов пойти на сокращение зарплаты.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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