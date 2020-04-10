В Кривом Роге началась реконструкция стадиона Металлург

Завершить капремонт фасада должны до 30 декабря

  • 10.04.2020 15:13
  • 748 просмотров
  • 3 комментария
В Кривом Роге началась реконструкция стадиона Металлург
© Криворожский городской совет

В Кривом Роге стартовала реконструкция стадиона «Металлург».

По проекту предусмотрена замена трибун, перекрытий и гидроизоляционного слоя чаши стадиона в целом. Капитально отремонтируют фасад комплекса и проведут благоустройство территории возле стадиона.  

«На данный момент начался ремонт западной стороны стадиона. Уже проводится демонтаж входной группы – монолитных лестниц и пандусов. Затем реконструкция чаши, трибун, помещений», – заявил начальник управления капитального строительства Валерий Катькин.

На реконструкцию планируют потратить почти 55 млн гривен. Завершить капремонт фасада должны до 30 декабря 2020 года. 

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Источник — Криворожский городской совет

(4 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 10.04.2020 16:00
    0
    zac1310, 10.04.2020 15:56
    А карантин?
    Во время карантина что, работать нельзя?
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 10.04.2020 15:56
    -1
    А карантин?
    Ссылка
    Yalta
    online
      Yalta, 10.04.2020 15:18
    +3
    Отлично!Может и Кривбасс воскресят?Недавно смотрел матч чемпионата с Симферополе,Таврия-Кривбасс,ностальгия нахлынула.Эх,были годы....
    Ссылка
    Yalta
    online
      Yalta, 10.04.2020 15:18
    +3
    Отлично!Может и Кривбасс воскресят?Недавно смотрел матч чемпионата с Симферополе,Таврия-Кривбасс,ностальгия нахлынула.Эх,были годы....
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 10.04.2020 16:00
    0
    zac1310, 10.04.2020 15:56
    А карантин?
    Во время карантина что, работать нельзя?
    Ссылка
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