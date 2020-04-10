В Кривом Роге началась реконструкция стадиона Металлург

В Кривом Роге стартовала реконструкция стадиона «Металлург».

По проекту предусмотрена замена трибун, перекрытий и гидроизоляционного слоя чаши стадиона в целом. Капитально отремонтируют фасад комплекса и проведут благоустройство территории возле стадиона.

«На данный момент начался ремонт западной стороны стадиона. Уже проводится демонтаж входной группы – монолитных лестниц и пандусов. Затем реконструкция чаши, трибун, помещений», – заявил начальник управления капитального строительства Валерий Катькин.

На реконструкцию планируют потратить почти 55 млн гривен. Завершить капремонт фасада должны до 30 декабря 2020 года.