В Кривом Роге началась реконструкция стадиона Металлург

В Кривом Роге стартовала реконструкция стадиона «Металлург».
По проекту предусмотрена замена трибун, перекрытий и гидроизоляционного слоя чаши стадиона в целом. Капитально отремонтируют фасад комплекса и проведут благоустройство территории возле стадиона.
«На данный момент начался ремонт западной стороны стадиона. Уже проводится демонтаж входной группы – монолитных лестниц и пандусов. Затем реконструкция чаши, трибун, помещений», – заявил начальник управления капитального строительства Валерий Катькин.
На реконструкцию планируют потратить почти 55 млн гривен. Завершить капремонт фасада должны до 30 декабря 2020 года.
Источник — Криворожский городской совет
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.