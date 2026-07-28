РУСОЛ: «Масштабную реконструкцию планируем сделать после окончания войны»

Генеральный директор «Карпат» Андрей Русол рассказал о планах клуба относительно реконструкции стадиона «Украина» и расширения клубного фаншопа.

«Мы сейчас пытаемся косметически исправить те недостатки, которые у нас есть на стадионе «Украина», но более масштабную реконструкцию планируем сделать после окончания войны. То же самое касается клубного фаншопа», – сказал Русол.

Последний раз масштабная реконструкция стадиона «Украина» проходила в 1999 году. В последние годы «Карпаты» исправляли недостатки арены, в частности, заменили часть стульев.

Новый сезон «львы» начнут в субботу, 1 августа, выездным матчем с «Кривбассом». Старт игры запланирован в 13:00 по киевскому времени.

Первый домашний матч в сезоне-2026/27 «Карпаты» сыграют во втором туре, когда 10 августа на стадионе «Украина» будут принимать ЛНЗ.