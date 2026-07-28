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  4. РУСОЛ: «Масштабную реконструкцию планируем сделать после окончания войны»
Украина. Премьер лига
28 июля 2026, 20:45 |
1471
3

РУСОЛ: «Масштабную реконструкцию планируем сделать после окончания войны»

Андрей Русол поделился планами относительно реконструкции стадиона

28 июля 2026, 20:45 |
1471
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РУСОЛ: «Масштабную реконструкцию планируем сделать после окончания войны»
УАФ
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Генеральный директор «Карпат» Андрей Русол рассказал о планах клуба относительно реконструкции стадиона «Украина» и расширения клубного фаншопа.

«Мы сейчас пытаемся косметически исправить те недостатки, которые у нас есть на стадионе «Украина», но более масштабную реконструкцию планируем сделать после окончания войны. То же самое касается клубного фаншопа», – сказал Русол.

Последний раз масштабная реконструкция стадиона «Украина» проходила в 1999 году. В последние годы «Карпаты» исправляли недостатки арены, в частности, заменили часть стульев.

Новый сезон «львы» начнут в субботу, 1 августа, выездным матчем с «Кривбассом». Старт игры запланирован в 13:00 по киевскому времени.

Первый домашний матч в сезоне-2026/27 «Карпаты» сыграют во втором туре, когда 10 августа на стадионе «Украина» будут принимать ЛНЗ.

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Андрей Русол Карпаты Львов стадион Украина реконструкция стадиона чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: ФК Карпаты Львов
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Цю війну ніхто не хоче і не збирається закінчувати, для деяких людей в Україні 24 лютого наступив золотий час, вічне правління, стрижка овець, донати, бабло, збут зброї за в рази завищеною ціною. Всі властьімущі та корупціонери України за всю її історію були просто дітьми в пісочниці в порівнянні з тим що мають нинішні можновладці. Мільйони українських людей, в першу чергу жіночок, дякують долі що почалася війна, так завдяки ній вони тепер живуть своє найкраще життя в Євросоюзі. Їхні діти будуть Путіну пам'ятник із золота ставити за те що він напав, інакше вони так і прозябали би все життя десь у своїх у крижополях за зарплату 300 доларів, а тепер отримали паспорт, освіту і роботу ЄС. 
І тільки завдання простого миколи здохнути за це все. 
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