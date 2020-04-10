Милевский не оценил шутку экс-ведущего Орла и решки о Кубке Беларуси

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский жестко ответил на язвительный комментарий бывшего ведущего «Орла и решки» Андрея Беднякова.
После полуфинала Кубка Беларуси, в котором «Динамо» обыграло солигорский «Шахтер» со счетом 2:0, Бедняков пошутил на тему того, что чемпионат и Кубок Беларуси играются в разные временные промежутки.
«А они сразу с полуфиналов начинают?», – в шуточной манере написал Андрей под этим постом, за что получил жесткий ответ.
Напомним, Кубок Беларуси проводится по схеме «осень–весна», а чемпионат – по схеме «весна–осень».
Добавим, что Бедняков является фанатом донецкого «Шахтера», а Милевский 11 лет защищал цвета киевского «Динамо».
Источник — Sport.ua
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