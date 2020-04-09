ВИДЕО. Как Нойок и Милевский помогли Динамо-Брест обыграть Шахтер

Брестская команда одолела гостей в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси (2:0)

  • 09.04.2020 00:26
  • 151 просмотр
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Как Нойок и Милевский помогли Динамо-Брест обыграть Шахтер
© ФК Динамо-Брест

В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу «Динамо-Брест» дома обыграло солигорский «Шахтер» со счетом 2:0.

Первый мяч «Динамо-Брест» забил 27-летний украинский хавбек Александр Нойок. Второй гол на счету 25-летнего белоруса Павла Савицкого, которому ассистировал 35-летний украинский форвард Артем Милевский.  

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Динамо-Брест» — «Шахтер» — 2:0
Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — YouTube

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности