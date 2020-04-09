ВИДЕО. Как Нойок и Милевский помогли Динамо-Брест обыграть Шахтер

В первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси по футболу «Динамо-Брест» дома обыграло солигорский «Шахтер» со счетом 2:0.
Первый мяч «Динамо-Брест» забил 27-летний украинский хавбек Александр Нойок. Второй гол на счету 25-летнего белоруса Павла Савицкого, которому ассистировал 35-летний украинский форвард Артем Милевский.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Динамо-Брест» — «Шахтер» — 2:0
Голы: Нойок, 6, Савицкий, 13
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Источник — YouTube
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