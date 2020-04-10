US Open могут перенести на декабрь или провести без зрителей

Открытый чемпионат США по теннису может поменять даты проведения или состояться без зрителей. Об этом сообщает британский журналист Саймон Бриггс в материале для The Telegraph.

Сообщается, что у US Open нет такой страховки, как у травяного мэйджора – Уимблдона, из-за чего организаторам нечем компенсировать 400 миллионов ежегодной прибыли. Поэтому Теннисная ассоциация США готова даже пойти на радикальные меры и провести турнир без болельщиков.

Существует вариант, при котором US Open могут перенести на декабрь на корты Индиан-Уэллса.

Напомним, изначально турнир запланирован на 24 августа – 13 сентября.