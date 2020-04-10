Два года назад Рома совершила фантастический камбэк в матче с Барселоной

В рамках 1/4 финала Лиги чемпионов итальянцы сумели отыграть выездной проигрыш со счетом 1:4

  • 10.04.2020 12:34
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Два года назад Рома совершила фантастический камбэк в матче с Барселоной
© ФК Рома

10 апреля 2018 года состоялся очень важный матч в истории итальянской «Ромы». Римский клуб в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0 одолел каталонскую «Барселону», отыграв выездное поражение 1:4.

4:4 по сумме двух матчей, но за счет выездного гола в полуфинал ЛЧ вышла «Рома». В следующем сезоне что-то подобное с «Барсой» провернул «Ливерпуль», но это уже совсем другая история. 

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Источник — Sport.ua

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