Два года назад Рома совершила фантастический камбэк в матче с Барселоной

10 апреля 2018 года состоялся очень важный матч в истории итальянской «Ромы». Римский клуб в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 3:0 одолел каталонскую «Барселону», отыграв выездное поражение 1:4.

4:4 по сумме двух матчей, но за счет выездного гола в полуфинал ЛЧ вышла «Рома». В следующем сезоне что-то подобное с «Барсой» провернул «Ливерпуль», но это уже совсем другая история.