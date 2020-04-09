Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Если клубы хотят развития УПЛ – решения найдутся»

Известный журналист рассказал о желании баллотироваться на пост президента УПЛ

  • 09.04.2020 12:00
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Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Если клубы хотят развития УПЛ – решения найдутся»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Недавно Михаил Метревели объявил о желании баллотироваться на пост президента УПЛ. Несмотря на то, что пока его кандидатуру не выдвинул ни один клуб Премьер-лиги, как того требует статут лиги, программа развития УПЛ у кандидата есть. Об основных ее моментах Метревели рассказал в эксклюзивном интервью Sport.ua.

— Почему вы решили баллотироваться в президенты УПЛ?
— По регламенту я еще никуда не баллотируюсь, а только заявил, что готов в этом участвовать. Моя главная идея — заострить внимание и начать обсуждение масштабных преобразований и реформ в нашем футболе и в украинской Премьер-лиге, в частности. А если в наши идеи поверят и поддержат, мы готовы разделить ответственность.

— Как вы намерены реформировать Лигу и привлечь людей на стадионы?
— Людей на стадионы можно привлечь только зрелищным, вкусным футболом, высокими стандартами обслуживания и комфортом. То есть, в первую очередь нужно модернизировать саму игру, нам нужна новая игровая философия.

Во-вторых, это масштабные инфраструктурные проекты. Для устойчивого прогресса нашей футбольной индустрии необходимо выстроить порядка 10-15 современных учебно-тренировочных центров по всей стране для дополнительного образования молодежи, в дополнение к клубным академиям. И примерно такое же количество мультифункциональных концепт-арен 3 категории УЕФА, вмещающих от 7 000 до 15 000 зрителей. Они могли бы стать домашними аренами повышенной комфортности команд УПЛ, национальных сборных и других лиг, генерируя дополнительные доходы 24 часа, 7 дней в неделю за счет гостиниц, фитнес-центров, ресторанов или других коммерческих объектов, расположенных в этих объектах.

Последним самым успешным примером выбора подобной концепции в Европе стала ультрасовременная 22-тысячная арена – «Эйр Албания» в Тиране, со 100-метровой гостиницей, встроенной в углу стадиона.

В-третьих, продуманная, прогрессивная медиа-стратегия Лиги. И, наконец, специальные образовательные и маркетинговые программы, направленные на стимулирование роста посещаемости, повышение имиджа и узнаваемости бренда Лиги.

— Хорошо, но как устроить это самое зрелище?
— Улучшить качество игры. Использовать все преимущества атакующего, агрессивного футбола с принципами быстрого возврата владения мячом, и играть только на победу, даже против грандов. Изменить подходы в скаутинге и селекции, минимизировать попадания в Лигу «мусорных» игроков. Со временем все это даст значительные трансферные доходы нашим клубам.

Совместно с УАФ выстроить новую систему подготовки тренеров и молодых футбольных талантов на ближайшие 10 лет.

Перейти на единую модель игры 4-3-3, с постепенным переходом на 3-4-3 во всех клубных академиях страны. Нам нужны игроки новой формации - умные, техничные, заточенные на атаку, а не лесорубы. Это можно начать делать очень быстро, и на это не нужны дополнительные средства.

— Как вы собираетесь заставить все клубы перейти на предлагаемые игровые схемы?
— Убеждением, используя научный подход, глубокий анализ, экспертные выводы и существующий опыт в мировой практике, в особенности бельгийский. Уверен, в этом нам захочет помочь «отец» бельгийского «Золотого поколения» Мишель Саблон. В свое время он провел глубокие научные исследования и на основании этих выводов реформировал бельгийский футбол. В итоге сборная Бельгии менее чем за двадцать лет поднялась в рейтинге ФИФА с тридцать третьего места на первое. Вообще-то, в сравнении даже с прошлым сезоном, наши команды уже далеко продвинулись, осваивая более современные принципы ведения игры. Главным примером и драйвером в этом направлении является национальная сборная, которая, как птица Феникс, озарила нас своим сиянием и в блестящем, современном стиле добилась результата.

«Шахтер», «Динамо», «Заря» уверенно идут этим путем, остальные команды УПЛ, кто-то быстрее, кто чуть медленнее, к ним подтягиваются, и даже перволиговые «Рух», «Волынь», «Металлист», «Ингулец» стараются сильно не отстать от мировых трендов. 

Мне кажется, для нашей стратегии хороши две модели — условно Клоппа-Шевченко и Симеоне. Первая как прообраз наиболее зрелищной, атакующей модели, вторая -  более оборонительная, но, также не лишенная страсти и азарта.

— За какие средства вы намерены строить многофункциональные арены?
— Здесь нет никакого волшебства. Чтобы привлечь финансирование, необходимо использовать все имеющиеся для этого инструменты: фонды, банки, государственные гарантии, смешанные модели привлечения капитала.

Нужно максимально использовать опыт Евро-2012, особенно в части регуляторных изменений в законодательстве. Общество и государство должны стать мощными и эффективными партнерами в решении этих задач. Вижу в этом колоссальный потенциал для развития не только футбольной индустрии, но и страны в целом.

— Вопрос равноудаленности кандидата всегда актуален в УПЛ. Как избежать перекоса в отношениях с «Шахтером» и «Динамо» и сохранить баланс?
— Вы сейчас говорите о чистоте футбола. Конечно, можно еще лет 100 вести разговоры, призывая всех уважать друг друга и быть корректными. Но есть ли у нас на это время? Уверен, мы не сдвинемся с места без эффективной, прозрачной системы правил и понятных решений. Одними только разговорами мы не сможем понизить градус недоверия. На самом деле возможности Лиги в этом весьма ограничены. Это, как мне кажется, сейчас больше функция УАФ. Именно там сконцентрированы основные рычаги влияния - комитет арбитров, КДК, комитет по этике и честной игры, Палаты разрешения споров и т.д.

Лига, опираясь на принципы справедливости и равенства всех ее членов, в первую очередь, должна быть максимально эффективным рабочим инструментом клубов и нацелена на социальные, спортивные, и коммерческие результаты.

— Есть мнение, что вы идете лоббировать интересы «Шахтера». Как вы можете это прокомментировать?
— Полная чушь и ерунда! Я не собираюсь никого лоббировать, тем более, «Шахтер», который в этом не нуждается. Для меня важны интересы всех, кто хочет быстрых качественных изменений, ведущих к прогрессу. И если среди них будут «Шахтер», «Динамо», «Днепр», «Карпаты» и другие, то это наше счастье! Все, что хорошо для УПЛ, хорошо для всех!

— Как избежать влияния клубов на арбитров?
— Это сложная тема и ее нужно хорошо прокачать вместе с клубами и УАФ. Мне кажется, здесь нужно двигаться в следующих направлениях:

- увеличить гонорары арбитрам, по возможности сделать их профессионалами, как в Англии, чтобы они дорожили своей карьерой и получали пенсию после завершения карьеры;

- создать фонд поощрения арбитров за качественно проведенную работу с выплатой ежемесячных, ежегодных и, скажем так, «пенсионных» бонусов;

- интегрировать в этот процесс профессиональных детективов и в случае необходимости инициировать громкие уголовные дела;

- учредить денежное вознаграждение за раскрытие фактов коррупции (в сфере судейства, договорных матчей и т.д.);

- и, конечно, скорейшее введение системы VAR во всех матчах УПЛ.

— Есть ли сегодня спонсоры, готовые профинансировать приобретение нескольких систем VAR?
— Если все правильно организовать, уверен, быстро появятся. Но здесь вопрос не только в покупке и настройке оборудования, нужно еще время для процесса сертификации и обучения персонала.

— Сколько денег может заработать УПЛ за один сезон? Сколько ориентировочно получит каждый клуб?
— Сейчас уровень доходов УПЛ минимальный за последние 10 лет, примерно в десять раз меньше польской Экстраклассы и в пятнадцать - бельгийской Про-лиги. При этом в клубном рейтинге ассоциаций УЕФА мы в десятке лучших, немного уступая восьмым бельгийцам и намного превосходя поляков, которые двадцать девятые. Вот вам и ребус!

Расчеты показывают, что сегодняшний потенциал Лиги, примерно 8-10 млн долларов за сезон. То есть, Лига по известным причинам недополучает 4-6 миллионов долларов. Если сейчас все начать делать правильно и быстро, то через три года доходы Лиги от централизованной продажи медиаправ и другой коммерческой активности могут вырасти до 12-16 млн. А в перспективе - от 5 до 10 лет до 30-60 миллионов долларов. Лига должна стать растущим рыночным продуктом!

— Каким вы видите единый телевизионный пул? Кто должен показывать матчи УПЛ: платный или общенациональный канал?
— Конечно, альтернативы централизации медиаправ сегодня не существует. Кроме того, на этом этапе я за гибридную модель, но с условием, что общенациональный вещатель заплатит хорошие деньги за право показа и будет транслировать 1 игру в неделю. Это нам даст намного больший зрительский охват и увеличит спонсорские доходы. Кроме того, не нужно забывать о быстрорастущих секторах ОТТ-платформ и e-спорта.

Также мы предлагаем Лиге сконцентрироваться на собственном производстве видеоконтента. Телекомпании будут покупать готовый продукт, включая все трансляции, а как его упаковывать - будет решать Лига, исходя из интересов зрителей, клубов, спонсоров и партнеров. Подобная модель успешно работает в УЕФА и польской Экстраклассе и генерирует высокий доход. Нужно создавать и предлагать рынку разнообразный набор пакетов медиаправ, с ярким и нужным наполнением - обзорами, клипами, креативными шоу «звезд Лиги» и т.д. Только создав что-то качественное и креативное, можно говорить о серьезной монетизации, и в этом у нас большой и успешный опыт. 

— В прошлом в УПЛ была проблема, когда матчи лидеров пересекались в одном временном слоте. Что с этим делать?
— Вы имеете в виду матчи в параллельном показе? Конечно, мне как болельщику хотелось бы смотреть все игры вживую, без этого постоянного поиска пульта по квартире (улыбается). Это можно решить только с трансляторами. Играть по субботам и воскресеньям в 14, 17 и 19 часов, а с увеличением количества команд в Лиге вынести одну или две игры на пятницу.   

— Нужно ли расширение лиги и какой оптимальный формат чемпионата?
— На мой взгляд, идеально 16 финансово крепких клубов и чемпионат с системой плей-офф. Это интересно и дает максимальный коммерческий эффект за счет пиков ТВ рейтингов, увеличения доходности матч-дей, спонсоров и т.д.

— Как обезопасить клубы от банкротства по ходу сезона? Нужен ли финансовый порог или стабилизационный фонд лиги?
— Да, я сторонник такого подхода по примеру развивающихся, нестабильных лиг Европы. Возможно, подключить к решению этой задачи страховой бизнес, чтобы они покрывали эти риски.

— Как вы оцените работу Томаса Гримма на посту президента УПЛ?
— Как можно оценить работу Томаса, если человека избрали президентом Лиги, а руки связали. Конечно, с сожалением об утраченном времени.

— Хватит ли ресурсов сегодняшней УПЛ для продвижения ваших идей?
— Это, пожалуй, один из самых сложных вопросов. Насколько я знаю, ресурсы организации ограничены, и для запуска масштабных преобразований их не хватит. Этот вопрос нужно обсуждать с клубами и искать нестандартные решения. В одном уверен на 100%, если клубы хотят быстрого развития и прогресса УПЛ, то найдутся все необходимые для этого решения!

— В кулуарах одним из кандидатов на пост президента УПЛ называют Александра Шевченко? Знакомы ли вы с ним? Готовы ли работать в будущем в одной команде?
— Да, мы знакомы. Это честный и порядочный человек, может быть, слегка эмоциональный, как все львовяне. Но эти эмоции помогают ему делать много хорошего для львовского футбола. Его поддерживает значительная часть клубов УПЛ и национальная ассоциация. Это важные партнеры лиги, без которых невозможно быстро двигаться вперед. Отказаться от этого - все равно что выстрелить себе в ногу. Если наше видение совпадет, а он и клубы этого захотят - да, я готов работать в одной команде. Все что хорошо для Лиги, хорошо для меня.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 09.04.2020 12:38
    0
    Сейчас уровень доходов УПЛ минимальный за последние 10 лет, примерно в десять раз меньше польской Экстраклассы
    ----------------
    Мда...
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 09.04.2020 12:38
    0
    Сейчас уровень доходов УПЛ минимальный за последние 10 лет, примерно в десять раз меньше польской Экстраклассы
    ----------------
    Мда...
    Ссылка
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