СЕЛЮК: «Правильно, что проводят чемпионат Беларуси. Скоро везде будет так»

Известный агент высказался о футболе во время пандемии коронавируса

  • 09.04.2020 10:18
  • 656 просмотров
  • 3 комментария
СЕЛЮК: «Правильно, что проводят чемпионат Беларуси. Скоро везде будет так»
© Twitter. Дмитрий Селюк

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, поделился мнением о том, что чемпионат Беларуси не остановлен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, турнир стартовал в запланированные сроки – 19 марта. Чемпионат остается единственным в Европе, который продолжается. Зрителям также не запрещено посещать трибуны.

«Я не удивился [тем, что чемпионат Беларуси продолжается]. Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло. На сегодняшний день решение Александра Лукашенко считаю абсолютно правильным, кто бы что не говорил. Некоторые критикуют, а я считаю наоборот – правильно, что проводят чемпионат. Более того, это надо делать и в России. Можно проверить всех футболистов [на коронавирус], пусть живут на базе и играют без зрителей, поэтому не надо было прерывать чемпионат.

Иногда читаю мнения футболистов, которые не понимают, как сейчас в Беларуси играют. А что не понимать? Сидя на карантине, будете больше гулять и быстрее заразитесь. Пусть лучше тренируются. Если вся страна сидит на карантине, то, понятно, нет смысла проводить чемпионат. Но если карантина нет, то при чем здесь тогда футбол? Зачем его останавливать? Грамотное решение его продолжать.

Пожелаю всему белорусскому народу не болеть. Но, безусловно, параллельно нужно следить, чтобы футболисты не заражались. Понятно, если это случится, то необходимо все останавливать. Пока все в порядке, тьфу-тьфу.

«Бавария» уже начала тренироваться. В Испании мне сообщили, что в 20-х числах апреля местные клубы тоже приступят к занятиям. Уверен, к концу мая везде продолжат чемпионаты. В Китае скоро возобновят, там уже тренируются. Потихонечку все будет, как в Беларуси», – сказал Селюк.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 09.04.2020 11:32
    0
    ДОсить шастать
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    Barsa2019
      Barsa2019, 09.04.2020 11:16
    0
    Спорт.юа, хватит этого жида печатать, омерзительное чмо. Сам живу в Испании, думал вычеслить падлу, рыло начистить , потом думаю нахрен оно нужно. Видно, что крыса еще та...
    Ссылка
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 09.04.2020 11:10
    0
    хоть одно здравое мнение
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.04.2020 11:32
    0
    ДОсить шастать
    Ссылка
    Barsa2019
      Barsa2019, 09.04.2020 11:16
    0
    Спорт.юа, хватит этого жида печатать, омерзительное чмо. Сам живу в Испании, думал вычеслить падлу, рыло начистить , потом думаю нахрен оно нужно. Видно, что крыса еще та...
    Ссылка
    Леня Кукуев
      Леня Кукуев, 09.04.2020 11:10
    0
    хоть одно здравое мнение
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