Селюк — Смолову: «Такие как ты у меня наперегонки за пивом бегают»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк, проживающий в «Барселоне», повздорил с 30-летним форвардом московского «Локомотива» Федором Смоловым, который выступает за испанскую «Сельту» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Смолов вернулся из Испании в Россию в разгар пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я не сомневаюсь, что Федя лукавит, оправдывая свой приезд. Какой нормальный человек поедет в Москву, чтобы 14 дней сидеть в карантине? При этом Федя говорит, что в любой момент вылетит обратно. Но надо понимать, что после возвращения в Испанию он опять должен будет отсидеть две недели в карантине. Итого — 28 дней. Кто оплачивает его карантин: «Локомотив» или «Сельта»? Ведь Федя получает порядка 250 тысяч долларов в месяц.

Какой смысл ему лететь из Виго в Москву, чтобы сидеть одному в России? Видимо, он собирается нарушать карантин…

А вообще, я считаю, что Феде было бы лучше рассказать реальную версию этой истории. Версия о том, что он вернулся в Россию, так как просто захотел приехать к семье, хотя должен 14 дней сидеть один, звучит странно. Скорее всего, «Сельта» отказалась от его услуг», — заявил на это Селюк.

«Чувак ты серьезно рассуждаешь о том, кто лукавит? По-моему, на этом фото очевидно, от кого отказались», — написал Смолов в твиттере, опубликовав фото Селюка.

«Для тебя я не чувак, а Дмитрий Дмитриевич. Такие как ты у меня наперегонки бегают за пивом. А твой юмор такой же корявенький, как и твоя игра, в чем убедились уже все», — ответил Смолову Селюк.

В активе Смолова 6 матчей в Ла Лиге за «Сельту», где он забил один гол.