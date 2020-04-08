Тренер Динамо-Брест: «Я доволен Хачериди»

Главный тренер «Динамо-Брест» Сергей Ковальчук подвел итоги победы над солигорским «Шахтером» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка Беларуси.

- Прежде всего, я благодарен ребятам за должное отношение к делу, которое они показали в этом матче. Потому что после «Славии» у нас было немножко подавленное состояние. Но удачно переключились на Кубок. Понятно, что «Шахтер» – это достаточно серьезный соперник, который ставит высокие цели и в чемпионате, и в Кубке. Что касается игры, то в дебюте воспользовались своими моментами. К сожалению, дальше шансы не удалось реализовать. Все равно все будет решаться в Солигорске. Как говорится, сыграли первый тайм. Рады, что выиграли, но думаю, что нас ждет тяжелая игра на выезде.

- При счете 2:0 вы больше хотели сохранить результат или забить третий мяч?

- Понятно, что хотели и третий мяч отправить в ворота соперника. Но в домашней игре и пропускать не хотелось. Потому что гостевой мяч может сыграть злую шутку в Солигорске. Просил строго сыграть в обороне. Может, слишком низко сели, но, в любом случае, в контратаках имели достаточно моментов, чтобы забивать третий мяч. Где-то не повезло, где-то выручил вратарь.

- Как оцениваете дебют Хачериди?

- Я доволен им, как и остальными игроками на поле. Сегодня была команда, чему очень рад.

- С чем связано отсутствие Веретило?

- У кого-то микроповреждения, кому-то дали немножко отдохнуть. Это и ротация, и возможность зализать наши раны.

- Как состояние Бакая?

- На днях предстоит операция. Дай Бог, чтобы все прошло удачно. Желаем Элису восстановления в ближайшее время. Понятно, что это дело не одной недели, не одного месяца. К сожалению, так.