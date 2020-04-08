Интер хочет подписать Месси

Звездный аргентинец может оказаться в одном чемпионате с Криштиану Роналду

  • 08.04.2020 19:28
  • 529 просмотров
  • 1 комментарий
Интер хочет подписать Месси
© Twitter. Лионель Месси

Форвард каталонской «Барселоны» и национальной сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в миланском «Интере».

По данным источника, руководство «нерадзурри» хочет подписать аргентинца после нынешнего сезона и уже готово начать переговоры. Если трансфер состоится, Месси окажется в одном чемпионате с экс-нападающим «Реала» Криштиану Роналду, выступающим за «Ювентус».

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года, однако аргентинец намерен воспользоваться пунктом в соглашении, согласно которому каждый год 30 июня он может разорвать соглашение.

Отметим, что в этом сезоне Месси провел за «Барселону» 31 матч, в которых забил 24 гола и сделал 16 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Месси останется в «Барселоне» только в случае возвращения Неймара.

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Источник — Football-Italia

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2020 19:47
    0
    у месси уже все так плохо?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 08.04.2020 19:47
    0
    у месси уже все так плохо?
    Ссылка
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